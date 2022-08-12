Su böreği malzemleri nelerdir, nasıl yapılır? Gerçek su böreği tarifi ve püf noktaları...

12 Ağustos 2022 Cuma, 18:09

Geleneksel ve vazgeçilmez bir lezzet olan su böreği, günün her saatinde tüketilebilecek bir yemektir. Yapımı zahmetli, yemesi bir o kadar keyifli su böreği herkesin kolay kolay hayır diyemeyeceği bir lezzet. İşte su böreğinin tarifi...

SU BÖREĞİ MALZEMLERİ NELERDİR?

Su böreği Hamuru için:

1.5 tatlı kaşığı tuz

6 tane yumurta

3.5 su bardağı un

Peynirli harcı İçin:

600 g beyaz peynir ya da salamura köy peyniri

Ara katlar İçin:

120 g tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

GERÇEK SU BÖREĞİ TARİFİ

Unu oval bir karıştırma kabına eleyerek koyun. Unun ortasını açın. Yumurta ve tuz katıp, kenarlardan başlayarak un ve yumurtayı birbirine yedirmek suretiyle yoğurun.

Hamurun toparlanması için yavaş yavaş 2/3 su bardağı suyu ekleyin.Daha sonra hamuru, unladığınız mutfak tezgahının üzerine koyun. Avuç içinizle bastırarak sertleşip iyice özleşene kadar hamuru yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız hamuru 10 eşit bezeye bölün. Mutfak tezgahınızın üzerini unlayın. Hamur bezelerinin iki tanesini kullanacağınız fırın tepsisinin boyutundan biraz daha büyük olacak şekilde oklava yardımıyla incecik açın.

Kalan sekiz adet hamur bezesini, fırın tepsinizin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak açtığınız diğer iki adet hamur parçasına oranla biraz daha kalın olacak şekilde oklavayla açın.

Açtığınız hamurları haşlamak için; derin bir tencereye sıcak su, tuz ve zeytinyağı ekleyin.

Kaynayan suya açtığınız hamurları birer birer ilave edin. Sürekli kontrol edip bir kevgir yardımıyla parçalanmaması için yavaşça çevirerek yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız hamurları tel bir süzgecin üzerine alın ve sularının süzülmesini sağlayın.

Böreğin iç harcı için; maydanozu incecik kıyın. Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ufalayın.

Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. Fırın tepsinizden daha büyük bir şekilde açtığınız hamur parçalarının bir tanesini tepsinin tabanına yayın. Üzerini 1 çay bardağı zeytinyağının bir kısmı ile yağlayın.

Hazırladığınız peynirli iç harçtan yufkaların üstüne serpiştirin. Bu şekilde açtığınız yufkaları üst üste dizin. En altta kalan hamur parçasının fazla kısımlarını içe doğru katlayın.

Fırın tepsinizin boyutundan daha büyük bir şekilde açtığınız bir diğer haşlanmış hamur parçasını tepsinin en üst kısmına yerleştirin. Dışarıda kalan kısımlarını tepsinin içine koyun. Üzerini kalan zeytinyağı ile yağlayın.

Su böreğini, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 60 dakika pişirin. Dinlendirip servis edin.