Kilis Tava malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Kilis Tava orijinal tarifi...
Kilis Tava ya da Kilis Kebabı, adından da anlaşılacağı gibi yöresel ve özgün bir lezzettir. Kilis'in en meşhur yemeklerinden olan tarif, güzel bir akşam yemeğinin başrolü olabilir. İşte, Kilis Tava malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Kilis Tava orijinal tarifi...
Kilis deyince akla gelen ilk lezzetlerden biri 'Kilis Tava', lezzeti ve yöresel sunumuyla iştahları kabartan tarifler arasında yer alıyor. İşte Kilis Tava'nın tarifi...
KİLİS TAVA MALZEMELERİ NELERDİR?
- 500 gram kuzu kıyma
- 1 adet soğan
- 2 adet domates
- 4 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- yarım demet maydanoz yaprağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağ
- 3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 2 adet patlıcan (şerit halinde doğranmış, acısını çıkarmak için tuzlu suda bekletin)
KİLİS TAVA ORİJİNAL TARİFİ
- Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine patlıcan hariç; ince ince doğradığınız soğanı, maydanozu, sarımsağı, biberleri kısacağı doğradığınız tüm malzemeleri ekleyin.
- Kasedeki tüm malzemeler birbirine karışana dek yoğurun.
- Yoğrulmuş kıymayı streçleyip 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
- İnce uzun şekilde dilimlediğiniz patlıcanları tuzlu suda bekletin ve ardından kurulayın. Bir tepsinin veya borcamın dibini yağlayın, üzerine dilimlenmiş patlıcanları dizin. Patlıcanların üzerine hafif tuz gezdirin.
- Dinlenmiş kıymayı patlıcanların üzerine düzgün bir şekilde yayın.
- Kıymayı üçgen porsiyonlar halinde bıçakla iz verin ve üzerine biber ve domateslerle süslemeler yapın.
- Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
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