Tarte Tatin malzemeleri neler, nasıl yapılır? Tarte Tatin kaç kalori? Tarte Tatin tarifi...
Adını icat eden ve otellerinde kendine özgü yemek olarak servis eden Tatin kardeşlerden alan Fransız mutfağının oldukça pratif ve şık sunumlu tarifi Tarte Tatin, dikkat çeken lezzetlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İşte, Tarte Tatin malzemeleri neler, nasıl yapılır? Tarte Tatin kaç kalori? Tarte Tatin tarifi...
Yumuşacık hamurla birleşen, karamelize elma dilimleriyle lezzetin zirvesine çıkmış, eşsiz 'Tarte Tatin' tarifini Cumhuriyet okurları için derledik. İşte Tarte Tatin tarifi..
TARTE TATİN MALZEMELERİ NELER?
Hamuru için:
- 250 gram un
- 125 gram soğuk tereyağı
- 62 gram pudra şekeri
- 1/4 çay kaşığı tuz
- 5 yemek kaşığısoğuk su
İçi için:
- 9 adet elma
- 2 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet çubuk tarçın
- 1 paket vanilya
Karamel için:
- 1,5 su bardağı toz şeker,
TARTE TATİN TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Hamur için, kuru malzemeleri eleyip bir robota ya da derin bir kaba alın. Donmuş tereyağı parçalarını ekledikten sonra toz kıvamına gelene kadar karıştırın.
- Azar azar soğuk su ekleyip hamuru yoğurmadan toparlayın. Streç filmin içine hamuru koyup sıkıştırın ve buzdolabında en az yarım saat dinlendirin.
- Şerbet için su, şeker, tereyağı, tarçın ve vanilyayı kaynatın. Elmaları soyun ve dörde bölün.
- Elmaları şerbete atın, kapağını kapatın. 5-7 dakika pişirdikten sonra elmaları soğutun.
- Karamel için kalın tabanlı bir tavayı ısıtın ve şekeri azar azar ekleyerek koyu renkli ve ince kıvamlı bir karamel hazırladıktan sonra cam ya da metal tepsiye alın.
- Hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane ile yarım santimetre kalınlığında açın. Tepsiyle ölçü alıp kenarlarını kesin. Hamurun tekrar sertleşmesi için buzdolabına koyun.
- Elmaları karamelin üzerine hiç boşluk kalmayacak şekilde diztikten sonra hamuru dolaptan çıkarın ve üzerine delikler açın.
- Hamuru elmaların üzerine yerleştirip bastırın. Tatlıyı 190-200 derecede ısıtılmış fırında 30-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
- Pişen tatlıyı tezgahta 5-10 dakika dinlendirin. Üzerine büyükçe bir tabak ya da tepsi koyarak ters çevirin.Ardından servis edin.
TARTE TATİN KAÇ KALORİ?
Bir parça Tarte Tatin, 280 kaloridir.
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