Su borusu patladı, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kadıköy'de sokakta ekipler çalışma yaptığı sırada iş makinesi su borusunu patlattı, su metrelerce yukarıya fışkırdı. Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçrarken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Su borusu patladı, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı!
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DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:37

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe semtinde Mandıra Caddesi'nde sabah saatlerinde ekipler, çalışma yaptığı sırada iş makinesi su borusunu patlattı.

Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı. Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde geçici süre trafiğe kapatıldı.


Etiketler: #kadıköy #iş makinesi #su borusu #tazyikli su

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