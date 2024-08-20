Su kuyusu açarken göçük altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:20

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:20

Manyas ilçesinin kırsal Peynirkuyu Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında tarlasında su kuyusu kazan Recep Demir, 4 metre yüksekliğe ulaşıldığında kazılan alanın içine girerek eliyle toprağı düzeltmek istedi.

Ancak bu sırada göçük oluştu. Demir, toprak altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla Recep Demir, göçüğün altından çıkarıldı.

Duran kalbi, itfaiye ekiplerini yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Demir, gelen ambulansla Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.