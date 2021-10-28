Su kuyusuna düşen iki köpek kurtarıldı
Bingöl’de bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen iki köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bingöl’ün Genç ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan, boş su kuyusuna düşen iki köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Su kuyusuna düşen iki köpek kurtarıldı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 28, 2021
Edinilen bilgiye göre Genç ilçesinde Yenişehir Mahallesi Başak Caddesinde bulunan bir evin bahçesinde boş su kuyusundan köpek sesinin geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuya merdivenle indi. Mahsur kalan iki köpek aşağıya inen itfaye personeli tarafından iple bağlanarak dışarı çıkartıldı ve kurtarıldı.
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