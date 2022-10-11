Su pompasındaki akıma kapılan güvenlik görevlisi öldü

Denizli'de, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftlikte su pompasındaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Resul Gümüştekin (23), hayatını kaybetti.

DHA
11 Ekim 2022 Salı, 17:28
Su pompasındaki akıma kapılan güvenlik görevlisi öldü
Abone Ol google-news

Çivril ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde, çiftlikte özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Resul Gümüştekin, su pompasındaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gümüştekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı inceleme sonrası Gümüştekin'in cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Resul Gümüştekin'in, 1 ay önce evlendiği öğrenildi.


Güvenlik görevlisi Elektrik akımı elektrik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler