Suç makinesi Esenyurt'ta yakalandı... 88 ayrı suç kaydı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 88 ayrı suç kaydı bulunan 24 yaşındaki A.P. adlı zanlının yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:59
Suç makinesi Esenyurt'ta yakalandı... 88 ayrı suç kaydı!
Abone Ol google-news

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan 26 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P.'nin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında polis ekiplerine direnen A.P. (24), etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamasında, farklı suçlardan 88 suçtan kaydı olduğu tespit edilen A.P. işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayıtlarda polis ekiplerince gözaltına alındığı sırada A.P. ile yakınlarının direnmesi yer aldı.


ceza Emniyet gözaltı hapis hırsızlık İstanbul Operasyon

İlgili Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay: Koşarak gelip aşağıya atladı, 24 suç kaydı çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay: Koşarak gelip aşağıya atladı, 24 suç kaydı çıktı
Suç makinesi Ordu'da yakalandı... 85 suç kaydı!

Suç makinesi Ordu'da yakalandı... 85 suç kaydı!
'Ben arabaya da biniyorum, size de binerim' demişti... 11 suç kaydı olan ve yurt öğrencilerine sözlü tacizde bulunan erkek serbest!

'Ben arabaya da biniyorum, size de binerim' demişti... 11 suç kaydı olan ve yurt öğrencilerine sözlü tacizde bulunan erkek serbest!

En Çok Okunan Haberler