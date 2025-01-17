Suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:14

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 15 günde jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonlarında, 2'si Antalya'da, diğerleri İstanbul, Iğdır, Afyonkarahisar, Balıkesir, Şanlıurfa, Yalova, Manisa ve Mersin'de olmak üzere 10 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarda yakalanan 66 şüphelinin 47'sinin tutuklandığını, 19'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirterek "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "silah ve mühimmat kaçakçılığı", "silahla kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 31 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 875 silah yapımında kullanılan malzeme, muhtelif miktarda uyuşturucu, kesici ve delici alet, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildiğini bildirdi.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere yer veren Yerlikaya, çalışmaları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.