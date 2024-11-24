İstanbul'da silahlı suç örgütlerine operasyon: 31 tutuklama

Yayınlanma: 24.11.2024 - 12:20

Güncelleme: 24.11.2024 - 12:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 8-16 Kasım tarihleri arasında silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyon kapsamında, 'Suç örgütüne üye olmak', 'İş yerinde silahlı saldırı', 'İkamete silahlı saldırı', 'İş yeri kundaklama', 'Araç Kundaklama', 'Yağma amaçlı tehdit', ve 6136 sayılı 'Silah kanuna muhalefet' suçlarından 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen silah atölyesinde yapılan aramalarda, sahte plakalar, çelik yelekler, tabanca sürgüsü üretim kalıbı, çok sayıda kurşun, çeşitli silahlar ve silah parçaları ele geçirildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerin 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.