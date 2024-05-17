Suç örgütü lideri lüks villada yakalandı

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 16:41
Suç örgütü lideri lüks villada yakalandı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şüphelinin kaldıkları lüks villaya operasyon düzenledi.

Ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.


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