Suikastın ardındaki sır perdesi 31 yıldır aralanmadı: Tuğla halen çekilmedi

Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 04:00

Dönemin bakanı İsmet Sezgin’in, “Bu cinayeti çözmek, devletin namus borcudur” demesine karşın sonradan “Bu borcu maalesef ödeyemedik” sözlerini sarf etmek zorunda kaldığı dosyada, yedi yıl boyunca gelişme yaşanmadı. Soruşturmayı yürüten ve cinayete ilişkin “İstihbarat örgütleri, biraz mafya ve karanlık güçler” ifadeleri ile dikkat çeken savcı Kemal Ayhan, 26 Haziran 1995’te evinde ölü bulundu.

Dosyadaki belki de ilk somut gelişme, Ocak 2000’de yaşandı. Terör örgütü Hizbullah’a yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda, Mumcu cinayetine ilişkin krokiler ele geçirildi. Bu operasyonu, Uğur Mumcu Uzun Takip (UMUT) Operasyonu izledi. Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin de dahil edilmesiyle suikasttan yıllar sonra UMUT Davası açıldı.

OĞUZ DEMİR HALA FİRARİ

İddianamede, Mumcu’nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı ve Necdet Yüksel’in gözcülüğünde, Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği yer aldı. Dava sonucu Yüksel, Özmen ve Rüştü Aytufan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. “TevhitSelam/Kudüs Ordusu” örgütü üyesi oldukları belirtilen sanıklar Ali Akbulut, Selahattin Eş, Ahmet Cansız ve Aydın Koral ile Mumcu’nun aracına bombayı yerleştiren Demir’in dosyaları ayrıldı. Diğer sanıkların bazıları ise tahliye edildi. Bombayı yerleştiren Demir ise halen firari durumda.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, firari Demir hakkında Aralık 2022’de “kaçak” kararı verdi. Kaçak kararı verilmesi üzerine gündeme “zamanaşımı” da geldi. Ancak iddianamenin, suikasttan yıllar sonra hazırlanması nedeniyle zamanaşımının 2030’da dolacağına işaret ediliyor. Davanın bir sonraki duruşması 30 Mayıs’ta görülecek. Son duruşmada, suikastın ardından gündeme gelen ve dosyaya bir MİT görevlisi tarafından teslim edildiği iddia edilen ancak dosyada olmayan batarya ile ilgili araştırma yapılması ve söz konusu kişinin dinlenilmesi istendi. Ayrıca “Bir tuğla çekersek duvar yıkılır” diyen Mehmet Ağar’ın duruşmada dinlenilmesine yönelik talepte bulunuldu. Ancak mahkeme, iki taleple ilgili de karar vermedi. 30 Mayıs’taki duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

MOSSAD İDDİASI

Bu arada 2021’de organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Mumcu cinayetini Mehmet Ağar’ın işlettirdiğini iddia etti. UMUT Davası’na ilişkin gerçekleştirilen yeniden yargılamada, “Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, cinayeti İsrail’in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad’ın işlediğine dair bilgisinin olduğunun” öne sürülmesi de dosyayla ilgili gündeme gelen başka bir iddia oldu. Mumcu ailesinin avukatları, peş peşe gelen iddialarla “suyun bulandırılmak istendiğini” vurguladı.