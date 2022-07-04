Sulama kanalında 87 kök kenevir ele geçirildi
Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sulama kanalında ekili vaziyette 87 kök kenevir bitkisi ele geçirilirdi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çapaklı Mahallesi Arkazmak mevkiindeki sulama kanalı içerisinde yasadışı Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri,
sulama kanalına operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada boyları 70
ile 160 santimetre arasında değişen toplam 87 kök kenevir bitkisi bulundu. Jandarma ekipleri Hint kenevirlerini eken kişi ve kişilerin yakalanması için
çalışma başlattı.
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