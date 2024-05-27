Sulama kanalında düşen ineği itfaiye kurtardı

Hatay’da sulama kanalına düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:35
Sulama kanalında düşen ineği itfaiye kurtardı
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Reyhanlı İlçesi Terzihüyük Mahallesinde ineği sulama kanalına düşen vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kumlu İtfaiye İstasyonu ekipleri yönlendirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla inek kanaldan çıkartılarak sahibine teslim edildi.


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