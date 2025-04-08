Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kimliği belirsin bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Tepedibi kırsal Mahallesi’nde yaşandı.
Mahalleden geçen sulama kanalında bir ceset olduğunu fark eden yurttaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesede ulaşamayınca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geçen ay kurulan Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibine haber verdi.
Olay yerine giden ekipler, bir kadına ait olduğu öğrenilen kimliği belirsiz kadın cesedini çıkarttı.
Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi ve kimlik belirleme çalışmaları için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Şanlıurfa #sulama kanalı #kadın cesedi
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