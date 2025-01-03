İzmir'de sahilde kadın cesedi bulundu!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deniz kenarında Goncagül Duman'a (44) ait olduğu belirlenen kadın cesedi bulundu.

İzmir'de sahilde kadın cesedi bulundu!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:49

Olay, saat 12.30 sıralarında Turan Mahallesi'nde meydana geldi.

Sahilde balık tutmaya gelenler, deniz kenarında bir kadını harekesiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, cesedin Goncagül Duman'a ait olduğu belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #İzmir #kadın cesedi #ceset

İlgili Haberler

Milas'ta şüpheli ölüm: Yol kenarında ceset bulundu

Milas'ta şüpheli ölüm: Yol kenarında ceset bulundu
Kocaeli’nde denizde ceset bulundu

Kocaeli’nde denizde ceset bulundu
Amca-yeğen kavgası kanlı bitti: Cesetleri sabah bulundu

Amca-yeğen kavgası kanlı bitti: Cesetleri sabah bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler