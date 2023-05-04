Süleyman Soylu, Akşener'i hedef aldı: 'Şimdi sen dünya liderine...'

Yayınlanma: 04.05.2023 - 17:36

Güncelleme: 04.05.2023 - 17:53

AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu Hasköy Mahallesi'nde partililerle buluştu.

Soylu burada yaptığı konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı. Soylu, "Ömründe 5.5 ay İçişleri Bakanlığı yapamamışsın. Eline yüzüne bulaştırmışsın, becerememişsin, gerçekleştirememişsin. Sana bir imkan sunmuşlar. Ve tarihin en kötü içişleri bakanı olarak tarihe geçmişsin" ifadelerini kullandı.

Soylu şöyle konuştu:

"Yıllarca bu ülkede koalisyonların hep beraber sıkıntısını çektik. Hep beraber pazarlıklar yaptılar, at pazarlıkları gibi sandalye pazarlıkları yaptılar. O bakanlık senin olacak, o bakanlık benim olacak. O genel müdürlük senin olacak, o genel müdürlük benim olacak. Milletin derdi, umurunda olmayanlar kendi koltuk hesaplarını yaptılar. Meral Akşener var onu biliyorsunuz değil mi? Hayır herşeyi anlıyorum da. Tayyip Erdoğan'a laf söylemesinden ne murat ediyor onu anlamıyorum.

"ORADAN LAF YETİŞTİRİYORSUN"

Tayyip Erdoğan kim, sen kimsin? Ömründe 5.5 ay İçişleri Bakanlığı yapamamışsın. Eline yüzüne bulaştırmışsın, becerememişsin, gerçekleştirememişsin. Sana bir imkan sunmuşlar. Ve tarihin en kötü içişleri bakanı olarak tarihe geçmişsin. Şimdi sen dünya liderine, oradan laf yetiştiriyorsun.

Bizim ittifakımız, hesap ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, al ver ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, öyle sandalye bölüşmek, bakan bölüşme ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, bize Selçuklu'nun bıraktığı, bize Osmanlı'nın bıraktığı, bize Düvel-i Muazzama'nın bıraktığı, bize Mevlana'nın bıraktığı, Sultanımız Eyüp Sultan’ın bıraktığı, Hacı Bektaş-ı Veli’nin bıraktığı ve bütün Türkiye’nin değerler ittifakıdır. Türkiye Yüzyılı’nın kapısını açacak ittifaktır."