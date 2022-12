İçişleri Bakanı Soylu: 'Biz çok zengin bir milletiz'

03 Aralık 2022 Cumartesi, 07:14

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sevginin bütün engelleri aşan bir niteliği olduğunu söyleyerek, "Sevgi o kadar yücedir ki; bütün kötülüklerin, zorlukların üstesinden gelmeye muktedirdir. Sevgi bütün engelleri aşar. Annelerin, babaların, çocukların sevgisi dünyadaki bütün zorlukları ve bütün kötücül duyguların ortadan kaldırır. Allah, dünyada sevgiyi ve tebessümü başkalarına gösterenleri hep mükafatlandırır. Siz bunu yapıyorsunuz, sizlere minnettarız ve müteşekkiriz" diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine de el uzattığını belirterek, "Biz her geçen gün kendi vatandaşlarına zorlukları aşma konusunda destek oluyor ve güç veriyoruz ama bu bize yetmez. Dünyada zorluklar yaşayan, adını bilmediğimiz, on binlerce kilometre ötede sahipsiz insanlar var. Bizim zengin olmamız, büyük olmamız kendi nefsimizi tatmin etmemizden dolayı değildir; dünyadaki bu zorluklarla karşı karşıya kalanlara elimizi uzatmamızdandır" ifadelerini kullandı.

'KÖTÜLÜĞE KARŞI DİK DURURSAK ALLAH BİZİ MÜKAFATLANDIRIR'

Soylu, Türkiye'nin bütün zenginliğe sahip olduğunu, geçmişte ve günümüzde bu zenginliği kendinden olmayanlarla da paylaştığını söyleyerek, şöyle konuştu: