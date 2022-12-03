İçişleri Bakanı Soylu: 'Biz çok zengin bir milletiz'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın hangi bildirgesini, hangi sözleşmesini getirirlerse getirsinler Peygamber Efendimizin öğütlerine, Kuran'ın ayetlerinin yüz binde birine tekabül etmez. Biz çok zengin bir milletiz. Bu zenginliği sadece kendimize değil; etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya uzatmayı, onları da bu zenginlikten faydalandırmayı bilen bir milletiz" dedi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sevginin bütün engelleri aşan bir niteliği olduğunu söyleyerek, "Sevgi o kadar yücedir ki; bütün kötülüklerin, zorlukların üstesinden gelmeye muktedirdir. Sevgi bütün engelleri aşar. Annelerin, babaların, çocukların sevgisi dünyadaki bütün zorlukları ve bütün kötücül duyguların ortadan kaldırır. Allah, dünyada sevgiyi ve tebessümü başkalarına gösterenleri hep mükafatlandırır. Siz bunu yapıyorsunuz, sizlere minnettarız ve müteşekkiriz" diye konuştu.
Bakan Soylu, Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine de el uzattığını belirterek, "Biz her geçen gün kendi vatandaşlarına zorlukları aşma konusunda destek oluyor ve güç veriyoruz ama bu bize yetmez. Dünyada zorluklar yaşayan, adını bilmediğimiz, on binlerce kilometre ötede sahipsiz insanlar var. Bizim zengin olmamız, büyük olmamız kendi nefsimizi tatmin etmemizden dolayı değildir; dünyadaki bu zorluklarla karşı karşıya kalanlara elimizi uzatmamızdandır" ifadelerini kullandı.
'KÖTÜLÜĞE KARŞI DİK DURURSAK ALLAH BİZİ MÜKAFATLANDIRIR'
Soylu, Türkiye'nin bütün zenginliğe sahip olduğunu, geçmişte ve günümüzde bu zenginliği kendinden olmayanlarla da paylaştığını söyleyerek, şöyle konuştu:
- "Dünyanın hangi reçetesini, hangi bildirgesini, hangi sözleşmesini getirirlerse getirsinler Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın sözlerini onda birine tekabül etmez. Dünyanın hangi bildirgesini, hangi sözleşmesini getirirlerse getirsinler Peygamber Efendimizin öğütlerine, Kuran'ın ayetlerinin yüz binde birine tekabül etmez. Biz çok zengin bir milletiz. Kültürümüz, geleneğimiz, inancımız, aile yapımız, medeniyetimiz, toprağımız.
- Bu zenginliği sadece kendimize değil; etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya uzatmayı, onları da bu zenginlikten faydalandırmayı bilen bir milletiz. Yıllar boyunca bunu yapmışız. Şimdi örnekler yapıyoruz. Bu örnekler sadece kendimiz için değil; dünya için, yapmayanlar için, insanlık için 'mış gibi' yapanlar için. Aslında şunu hepimiz biliyoruz; samimi ve iyi niyetli olursak, sevgiyi eksiltmezsek, kötülüğe karşı dik durursak Allah bizi mükafatlandırır."
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