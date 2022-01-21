Süleyman Soylu suç duyurusunda bulunmuştu: Sevilay Yılman'dan yeni açıklama
Sedat Peker'in videolarının ardından Habertürk'te değerlendirmelerde bulunan Sevilay Yılman'ın iki köşe yazısı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suç duyurusunda bulunmuştu. Savcı, yazıların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirdi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Suç duyurusunda köşe yazılarının basın özgürlüğü kapsamında kalmasının mümkün olmadığı, sansasyon yaratma ya da manipülasyon yapma amacına yönelik haberlerin, köşe yazılarının basın özgürlüğü ile gerekçelendirilemeyeceği ifade edildi.
Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunmasının ardından Odatv'ye açıklamalarda bulunan Sevilay Yılman, "Neyin parmak sallaması anlamadım. Sayın Bakan hukuk eliyle bana parmak sallıyor" demişti.
KARAR VERİLDİ
O suç duyurusuyla ilgili karar çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sevilay Yılman'ın yazılarının ifade özgürlüğü sınırlarında kaldığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına kanaat getirdi.
Kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) "İfade Özgürlüğü" başlıklı 10. maddesine atıfta bulunularak "Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir" denildi.
Ayrıca AİHS'nin "Aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerli olduğu, çoğulculuk, hoşgörü, ve açık fikirliliğin bunu gerektirdiğini ve bunlar olmaksızın demokratik bir toplum" olmayacağı tespitlerine yer verildi.
Kararın ardından Odatv'ye konuşan Sevilay Yılman şunları söyledi:
"BEKLEDİĞİM BUYDU"
- Beklediğim buydu, aksini beklemiyordum. Kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş savcı.
Adaletin kestiği parkam acımaz. Umarım bakan da bu sonuca bakarak ne kadar yanlış suç duyurusunda bulunduğunun farkına varır.
"KARŞI DAVA AÇMAM LAZIM"
- Hakimleri, savcıları meşgul etmenin anlamı yok.
- İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan birinin hiç yapmaması lazım. Bana parmak sallama niyetiyle suç uydurma başlatmasına üzüldüm. Aslında karşı dava açmam lazım. Düşünüyorum da bana iftira edildi. Ne o niyetle yazdım ne öyle bir amaca hizmet ediyor."
- Sevilay Yılman uzun süredir Habertürk'te yazı yazmamasıyla ilgili sorumuza ise "Tatildeyim. Birikmiş izinlerimi kullanıyorum" diye yanıt verdi.
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