Süleyman Soylu’dan Gülistan Doku açıklaması
5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarından sonuç alınamaması tartışma konusu oldu. Doku ailesi ve muhalefet liderlerinin çağrısının ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doku ailesinin yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirilmediğine dair yapılan açıklamaların yalan olduğunu iddia etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları ve gelen eleştirilere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, “Gülistan Doku’nun 261 gün süren söz konusu arama çalışmalarına; 97 su altı ve su üstü kurtarma ekibi, 545 personel, 101 araç, 45 bot, 14 row, 6 drone, 7 sonar, 3 köpekli arama ekibi katılmıştır” dedi.
Soylu, Doku'nun ailesinin yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirilmediğine dair yapılan açıklamaların 'yalan' olduğunu savundu.
Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:
"İftira ve yalanı sistematik hale getirmiş; iftira atmak için 'ajanslar' kurulmuş 'siyasetçi'ler ve yıllardır siyasi sahada örgüt sözcülüğü yapanlardan etik davranış ve hakkaniyet beklemiyoruz. Ancak iftira ve yalanın kamusallaştırılması Türk Siyaseti açısından kaygı vericidir..."
Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 23, 2022
2??6??1?? gün süren arama kurtarma çalışmalarına;
9??7?? su altı ve su üstü kurtarma ekibi,
5??4??5?? personel,
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6?? drone,
7?? sonar,
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DOKU AİLESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku Adalet Bakanlığı önüne giderek randevu talebinde bulunmak istemiş ancak polis tarafından engellenmişti.
Doku ailesinin talepleri, dün (22 Şubat) CHP ve HDP grup toplantılarında bugünde İYİ Parti grup toplantısında muhalefet liderleri tarafından dile getirilmişti.
NE OLMUŞTU?
Dersim’de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Doku’nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekipler, Doku’ya ait resmi evrak bulmuştu. Su altı ve su üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramalarına son verilmişti.
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