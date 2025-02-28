Süleyman Soylu'dan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: 'Dünyanın en güçlü ülkesi değiliz ama...'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:39

Güncelleme: 28.02.2025 - 00:41

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” çağrısı kamuoyu ile paylaşıldı.

Çağrının ardından bir değerlendirme de eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu, "Dünyanın en güçlü ülkesi değiliz ama elimizdeki imkanlarla aklımızı güçlü kullanan, kendine güveni sağlam olan, akıl manivelasıyla büyük zorlukları kaldıran, Türkiye gemisini tarihin akış yönünde tutan liderlerinin büyük tecrübesiyle 'Güçlü Türkiye' fırsatını yakalayan ülkemiz Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha büyük bir millet olacaktır inşallah" ifadelerini kullandı.

Soylu mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada devlet adamı açısından kaht-ı rical var iken,tüm riskleri alarak bir milletin kardeşliğini yeniden tesis eden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve büyüğümüz Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” adımı ile bugün gelinen nokta bölgemizin ve dünyanın amasız fakatsız yeni barış paradigmasıdır.

Zaman birbirimizden kuşkulanma zamanı değil; Terörsüz Türkiye ile; gelecek neslimize birlik bırakma, bölgemizi huzura kavuşturma, huzur ortamında ekonomimizi güçlendirme ve dünyaya ihtiyaç duyduğu “yeni eksen” ruhunu verme zamanıdır.

Dünyanın en güçlü ülkesi değiliz ama elimizdeki imkanlarla aklımızı güçlü kullanan, kendine güveni sağlam olan, akıl manivelasıyla büyük zorlukları kaldıran, Türkiye gemisini tarihin akış yönünde tutan liderlerinin büyük tecrübesiyle “Güçlü Türkiye” fırsatını yakalayan ülkemiz Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha büyük bir millet olacaktır inşallah."