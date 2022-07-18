Süleyman Soylu duyurdu: Bir jandarma şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 jandarma personelinin ise yaralandığını duyurdu.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:25
Süleyman Soylu duyurdu: Bir jandarma şehit oldu
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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 jandarma personelinin ise yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 03.30 sıralarında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, daha önce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu; 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi. 


Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Jandarma
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