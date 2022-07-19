Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez’i öldüren zanlı tutuklandı
Trabzon'un Of ilçesinde dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’i (59), tabancayla vurarak öldüren Fatih U. (53), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında daha önce mahkemelik de oldukları ‘balıkçı damı’ meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, şüphelisi Fatih U., güvenlik gerekçesiyle sorgusu için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sorgusu tamamlanan Fatih U., sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi'ne sevk edildi. Fatih U., çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Öte yandan Sefa Dönmez'in cenazesinin, ikindi vakti Of ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.
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