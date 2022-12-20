Süleymaniye Camisi’nin siluetini bozan yurt inşaatına AKP ve MHP’lilerin oyuyla onay çıktı
Süleymaniye Camii’nin siluetinin bozan tartışmalı plan değişikliği İBB Meclisi'nde kabul edildi. AKP ve MHP’li meclis üyelerinin “evet” dediği planda, tarihi caminin siluetini bozan yapı İlim Yayma Vakfı'na ait.
Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olan, 470 yıllık Süleymaniye Camisi’nin siluetini bozan tartışmalı plan değişikliğine İBB Meclisi’ndeki AKP ve MHP’li meclis üyeleri bir kez daha “evet” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aralık ayı meclis toplantısında, Fatih’teki plan değişikliği gündeme geldi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı tarihi Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş Mahallesi’nde İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024’te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camisi’nin siluetini bozduğu gerekçesiyle günlerce tepkilere neden olmuştu. İBB’nin geçen yıl eylül ayı meclis oturumunda gündeme gelen plan değişikliği, CHP ve İYİ Parti grubunun hayır oyuna karşın AKP ve MHP’li meclis üyelerinin, “evet” oyu kullanarak oyçokluğuyla kabul edilmişti.
YENİ GÖRÜŞ ALINDI
Kabul edilen plan değişikliğinde olumlu görüşü bulunan, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kapatılıp söz konusu kurulun görev ve yetki alanlarının İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’ne devredilmesi nedeniyle plan değişikliği teklifi için koruma kurulundan yeniden görüş talep edildi. İstanbul 4 Numaralı KVKB Müdürlüğü’nün olumlu görüşü plan değişikliği raporuna yeniden eklenerek İBB meclisi aralık ayı meclis toplantısında tekrar oylandı. Teklif AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oyuyla oyçokluğuyla tekrar kabul edildi.
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