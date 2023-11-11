Sultanbeyli’de çarpışan iki araç alevlere teslim oldu: 3 yaralı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 09:17

Güncelleme: 11.11.2023 - 09:52

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde, saat 06.30 sıralarında Mercedes marka 34 FIZ 650 plakalı araç seyir halindeyken önündeki FIAT marka araca arkadan çarptı.

Çarpmanın ardından sürücünün yolun kenarına çektiği 34 FIZ 650 plakalı araçtan alevler çıkmaya başladı. Araç sürücüsü yangın tüpüyle söndürmeye çalışırken alevler bir anda şiddetlenerek kazaya karışan diğer araca sıçradı.

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Yanan araçlar kısa sürede kullanılamaz hale gelirken, yangında 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Aracı kullanan sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.