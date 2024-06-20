Sultanbeyli’de yumruk yumruğa kavga

Yayınlanma: 20.06.2024 - 10:21

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:29

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgayı iki tarafın aileleri ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kavga son buldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde iki kişinin yumruk yumruğa kavga ettiği ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı yer alıyor.