Sultangazi'de sokakta kavga: 'Bizi ayırın' diye yardım istediler
İstanbul Sultangazi'de 2 kişi bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Bir süre sonra gençlerden biri çevredekilerden yardım istedi. O anları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti.
Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde 9 Kasım Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi.
İki kişi, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Seslere uyanan mahalle sakinleri, balkon ve camlara çıkarak, kişilerin kavgayı sonlandırması için seslendi. Ancak, iki genç kavga etmeye devam etti.
Gençlerden biri diğerini yere yatırarak derbetmeye başladı. Bir süre sonra taraflardan biri, önce çevredekilerden polisi aramalarını, daha sonra ise kavgaya müdahale ederek ayırmalarını istedi. Kavga, sokaktan geçen bir otomobil sürücüsünün müdahalesiyle son buldu.
O anlar çevredekiler tarafından cepte telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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