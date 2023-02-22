Sultangazi'de daire yangınında 'kundaklanma' iddiası
İstanbul Sultangazi'de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu öğrenilirken, dairede yaşayan bir kişinin kıyafetlerini aldıktan sonra apartmandan ayrıldığı, bu sırada daireden dumanların yükseldiği güvenlik kamerasına yansıdı.
50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda 5 katlı apartmanın birinci katında, 6 Şubat Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek, beş arkadaşın yaşadığı daireyi sardı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden yurttaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan ikisi çocuk 5 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven uzatılarak kurtarıldı.
APARTMANDAN AYRILDI, DAİREDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
Yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. İddiaya göre, birlikte kaldığı dört arkadaşıyla aralarında anlaşmazlık yaşanan bir kişi, evi terk etti. Ertesi gün eve gelen kişi, kişisel eşyalarını aldıktan sonra apartmandan ayrıldı.
Kısa bir süre sonra ise daireden dumanlar yükselmeye başladı. O anlar da çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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