Sultangazi'de freni boşalan kamyon baklavacıya girdi

Sultangazi’de yokuş aşağı kayan kamyon, önce bir otomobile ardından da kapalı durumdaki bir baklavacıya çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de freni boşalan kamyon baklavacıya girdi
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DHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:41

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 11.00 sıralarında, şoförünün içinde olmadığı bir kamyon bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon, önce park halindeki bir otomobile çarptı, ardından hızını alamayarak kapalı olan bir baklavacıya girdi.

Çarpmanın etkisiyle baklavacının duvarı yıkılırken, kamyon ve otomobilde ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kazayla ilgili tutanak tutarken, kamyonun kayma sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Etiketler: #Sultangazi #baklava

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