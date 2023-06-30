Sultangazi'de iki grup arasında yumruklu kavga!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 11:15

Güncelleme: 30.06.2023 - 11:15

İlk kavga, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Mavi Marmara Parkı'nda çıktı. Aralarında husumet bulunan iki grup parkta buluştu. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

KAVGA YOLA DA SIÇRADI

Parkta başlayan kavga yola sıçradı. Bazı sürücüler kornalarına basarak, taraflara tepki gösterdi.

İkinci kavga ise Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Ara sokakta yaşanan maddi hasarlı kazanın ardından taraflar birbirine girdi.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavgalar sona ererken o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.