Sultangazi'de iki grup arasında yumruklu kavga!

İstanbul Sultangazi'de yaşanan kavgalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mavi Marmara Parkı'nda iki grup arasında çıkan kavgada taraflar yumruklarla birbirine saldırdı. Cebeci Mahallesi'ne ise maddi hasarlı trafik kazasının ardından başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 11:15
Sultangazi'de iki grup arasında yumruklu kavga!
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İlk kavga, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Mavi Marmara Parkı'nda çıktı. Aralarında husumet bulunan iki grup parkta buluştu. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

KAVGA YOLA DA SIÇRADI

Parkta başlayan kavga yola sıçradı. Bazı sürücüler kornalarına basarak, taraflara tepki gösterdi.

İkinci kavga ise Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Ara sokakta yaşanan maddi hasarlı kazanın ardından taraflar birbirine girdi.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavgalar sona ererken o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.  


Sultangazi kavga

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