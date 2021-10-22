Sultangazi'de taksi durağında pankartlı uyarı
Sultangazi'de, kısa mesafe ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcu almayan meslektaşlarına tepki gösteren taksiciler, durağa 'Duraktan yolcu seçen ve almayan kişinin plakasını 153 Beyaz Masa'ya şikayet ediniz' yazılı pankart astı.
Eminönü, Beyoğlu, Şişli gibi ilçelerde turist müşteri alan, kentin genelinde ise kısa mesafede müşteri almak istemeyen taksicilere, meslektaşlarından tepki geldi.
Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan taksi durağına asılan pankartlarla yurttaşlar uyarıldı. Durağın girişine 'Duraktan yolcu seçen ve almayan kişinin plakasını 153 Beyaz Masa'ya şikayet ediniz' yazılı pankart asıldı.
"TAKSİCİLERE ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR"
Taksi durağının sahibi Ercan Gökçe, "Vatandaşların kısa mesafe, yolcu seçme gibi sorunlardan dolayı taksicilere karşı çok büyük bir tepki var. Taksi durağımız buna tamamen karşıdır. Biz de pankartımızı hem müşterimizi bilgilendirmek hem de taksici 'taksicilik' mesleğini yapsın amacıyla astık. Herkes mesleğini yapsın. Taksiciler de taksiciliği insan gibi yapsın. Hepimiz bu sektörden ekmek yiyoruz. O yüzden biz bu pankartı asmak zorunda kaldık. Bu mesleği insan gibi yapmak zorundayız" dedi.
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