Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı

14 Haziran 2022 Salı, 11:39

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Sultangazi'ye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 2382 ile 2392 sokağın kesiştiği noktada yer altı kabloları yanmaya başladı. Bir anda sokağı beyaz dumanlar kapladı. Alevler park halindeki kapalı kasa minibüse sıçradı.

"KABLOLARDA 15 GÜNDE BİR YANMA OLUYOR"

Paniğe neden olan yangına çevredeki esnaf yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, kapalı kasa minibüste maddi hasar oluştu. Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve enerji şirketi çalışanları sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olay yerine şerit çekerek çevre güvenliğini sağladı. Enerji şirketinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonrası bölgeye elektrik akışı yeniden sağlandı.

Yangına müdahale eden esnaf Muhammed Mamuk, “Birden yerden alevler yükselmeye başladı. Alevler park halindeki minibüse sıçradı. Biz de hemen yangın söndürme tüplerini alarak, yangına müdahale ettik ve söndürdük. Araç sahibi de gelerek hemen aracını bölgeden uzaklaştırdı. Sonra yangın yerine kum ve toprak döktük. Eğer müdahale etmemiş olsaydık araç tamamen yanabilirdi. Zaten tamponu yandı" dedi.

Umut Arslan ise, “Burası 10 günde bir arıza yapıyor. Ekipler gelip arızayı onarıyor ama sorun devam ediyor. Bu sefer yangın çıktı, araba tutuştu. Allah'tan esnaf arkadaşlar söndürdü. Zamanında müdahale edilmiş olmasaydı bir facia yaşanabilirdi" diye konuştu.

Cuma Gürbüz de “15 günde bir burada elektrik kablolarında yanma oluyor. Esnaf arkadaşlar sağ olsun erken müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.