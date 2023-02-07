Sultansuyu Barajı nerede? Sultansuyu Barajı neden boşaltılacak?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:46

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 22:46

Kahramanmaraş'da meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Sultansuyu Barajı'yla ilgili valilikten açıklama geldi. Sultansuyu Barajı'nın nerede olduğu ve neden boşaltılacağı merak edildi. İşte ayrıntılar...

SULTANSUYU BARAJI NEREDE?

Sultansuyu, Malatya'da, Sultansuyu üzerinde, sulama amacıyla 1986-1992 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.

SULTANSUYU BARAJI NEDEN BOŞALTILACAK?

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından baraj ve göletlerin kontrol edildiği belirtildi.

Bu kapsamda bazı tedbirlerin alınacağı kaydedilen açıklamada, "Sultansuyu Barajı, tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.