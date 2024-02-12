Suntaların içinde 32 milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:36

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:37

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada ekipler, otoyol üzerinde seyir halinde olan sunta yüklü tırı durdurdu.

Tırda hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada ortası kesilmiş suntaların içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 32 milyon Türk Lirası olan 219 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hasan Ç. ve Bilal G. tutuklandı.