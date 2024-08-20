Süper Ay İstanbul'da görsel şölen oluşturdu

İstanbul semalarında dün akşam saatlerinde net şekilde gözlemlenen Süper Ay, sabah saatlerinde de Üsküdar’da kartpostallık manzaralar oluşturdu.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 08:57
Süper Ay İstanbul'da görsel şölen oluşturdu
Abone Ol google-news

Mavi Ay adıyla da bilinen ayın dolunay hali, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve daha büyük görünüyor.

İstanbul semalarında akşam saatlerinde beliren Süper Ay manzarası görenleri mest etti.

Görsel şölen sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Süper ay sabah erken saatlerde Üsküdar’da katpostallık manzaralar oluşturdu.

Süper Ay'ın Sultanahmet ve Ayasofya Cami’ler ile oluşturduğu eşsiz manzara böyle görüntülendi.


İstanbul haberleri Süper Ay haberleri Üsküdar haberleri

İlgili Haberler

'Süper Ay', görsel şölen sundu: Dünya ile en yakın konuma geldi

'Süper Ay', görsel şölen sundu: Dünya ile en yakın konuma geldi
Süper Ay İstanbul’dan böyle görüntülendi

Süper Ay İstanbul’dan böyle görüntülendi
Süper Ay, İstanbul'da böyle görüntülendi

Süper Ay, İstanbul'da böyle görüntülendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler