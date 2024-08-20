Süper Ay İstanbul'da görsel şölen oluşturdu
İstanbul semalarında dün akşam saatlerinde net şekilde gözlemlenen Süper Ay, sabah saatlerinde de Üsküdar’da kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Mavi Ay adıyla da bilinen ayın dolunay hali, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve daha büyük görünüyor.
İstanbul semalarında akşam saatlerinde beliren Süper Ay manzarası görenleri mest etti.
Görsel şölen sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Süper ay sabah erken saatlerde Üsküdar’da katpostallık manzaralar oluşturdu.
Süper Ay'ın Sultanahmet ve Ayasofya Cami’ler ile oluşturduğu eşsiz manzara böyle görüntülendi.
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