Şüpheli ölüm: Doktor aracının yanında ölü bulundu

İstanbul Esenyurt’ta diş doktoru aracının yanında ölü bulundu. Savcılık şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:03
Şüpheli ölüm: Doktor aracının yanında ölü bulundu
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Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde 08.30 sıralarında Mahmut Perşembe isimli diş doktoru aracının yanında ölü bulundu. 

Yolda doktoru yerde hareketsiz görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Perşembe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Doktorun şüpheli ölümü nedeniyle savcılık soruşturma başlattı.


Esenyurt Şüpheli ölüm Doktor

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