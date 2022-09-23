Şüpheli şekilde balkondan düşen 5 aylık hamile kadın ağır yaralandı
Diyarbakır'da, 8 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşen 5 aylık hamile Z.Ş. (33), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir binanın 2'nci katında oturan 5 aylık hamile Z.Ş., henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Beton zemine düşen Z.Ş.'yi görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kanlar içerisinde yatan Z.Ş.'ye ilk müdahalede bulundu. Z.Ş., sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Z.Ş.'nin düştüğü alanı güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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