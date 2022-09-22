Diyarbakır Ciğer Kebabı malzemeleri neler, Diyarbakır ciğeri nasıl terbiye edilir? Diyarbakır ciğerine hangi baharat atılır?

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 16:34
<p>Diyarbakır’ın en lezzetli yemeklerinden olan ciğer kebabı o kadar meşhur ki sabah kahvaltıları ve akşam yemekleri dahil olmak üzere günün her saati tüketiliyor.</p> <p><strong>Diyarbakır Ciğer Kebabı</strong> ayrıca 31.05.2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.</p>

Diyarbakır’ın en lezzetli yemeklerinden olan ciğer kebabı o kadar meşhur ki sabah kahvaltıları ve akşam yemekleri dahil olmak üzere günün her saati tüketiliyor.

Diyarbakır Ciğer Kebabı ayrıca 31.05.2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

<p><strong>DİYARBAKIR CİĞER KEBABI'NIN MALZEMELERİ NELERDİR?</strong></p> <p>Yarım kg temizlenmiş ciğer</p> <p>1 çay bardağı zeytinyağI</p> <p>2 diş sarımsak</p> <p>1 tatlı kaşığı ince kıyılmış biberiye</p> <p>1 tutam kekik</p> <p>1 tutam kırmızı toz biber</p> <p>1 tutam karabiber</p> <p>1 tutam tuz</p>

DİYARBAKIR CİĞER KEBABI'NIN MALZEMELERİ NELERDİR?

Yarım kg temizlenmiş ciğer

1 çay bardağı zeytinyağI

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış biberiye

1 tutam kekik

1 tutam kırmızı toz biber

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

<p><strong>DİYARBAKIR CİĞERİ NASIL TERBİYE EDİLİR?</strong></p> <p>Doğranmış ciğerleri geniş bir kaba alın. Ardından zeytinyağı katıp, iyice el yardımıyla karıştırın.</p> <p>Ardından kaba ezilmiş sarımsak, kimyon, karabiber ve tuz ilave edin. Tüm malzemeleri yoğurur, gibi harmanlayın. Üzerini streçle kapatıp, buzdolabında 2 saat dinlendirilir. </p>

DİYARBAKIR CİĞERİ NASIL TERBİYE EDİLİR?

Doğranmış ciğerleri geniş bir kaba alın. Ardından zeytinyağı katıp, iyice el yardımıyla karıştırın.

Ardından kaba ezilmiş sarımsak, kimyon, karabiber ve tuz ilave edin. Tüm malzemeleri yoğurur, gibi harmanlayın. Üzerini streçle kapatıp, buzdolabında 2 saat dinlendirilir. 

<p><strong>DİYARBAKIR CİĞER KEBABI TARİFİ</strong></p> <p><strong>1)</strong> Ciğerleri iyice yıkayıp, kuşbaşı şeklinde doğrayın.</p> <p><strong>2)</strong> İyice süzdüğünüz ciğeri, marine tarifiyle terbiye edin.</p> <p><strong>3)</strong> Marinesi tamamlanan ciğerleri çöp şişe geçirip, fırın tepsisine bırakın. Domates soğan ve biber de çöp şişe geçirseniz, birlikte tüketebilirsiniz.</p> <p><strong>4)</strong> Ciğer tepsisini 200° ısıtılmış fırına atıp 30 dk pişirin. Daha sonra fırını 250° getirip, 5 dakika daha pişirin.</p> <p><strong>5)</strong> Hazır olan Diyarbakır Ciğer Kebabı'nı lavaş, köz sebzeler veya bulgur pilavıyla servis edebilirsiniz. </p>

DİYARBAKIR CİĞER KEBABI TARİFİ

1) Ciğerleri iyice yıkayıp, kuşbaşı şeklinde doğrayın.

2) İyice süzdüğünüz ciğeri, marine tarifiyle terbiye edin.

3) Marinesi tamamlanan ciğerleri çöp şişe geçirip, fırın tepsisine bırakın. Domates soğan ve biber de çöp şişe geçirseniz, birlikte tüketebilirsiniz.

4) Ciğer tepsisini 200° ısıtılmış fırına atıp 30 dk pişirin. Daha sonra fırını 250° getirip, 5 dakika daha pişirin.

5) Hazır olan Diyarbakır Ciğer Kebabı'nı lavaş, köz sebzeler veya bulgur pilavıyla servis edebilirsiniz. 

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