Diyarbakır Ciğer Kebabı malzemeleri neler, Diyarbakır ciğeri nasıl terbiye edilir? Diyarbakır ciğerine hangi baharat atılır?

Diyarbakır’ın en lezzetli yemeklerinden olan ciğer kebabı o kadar meşhur ki sabah kahvaltıları ve akşam yemekleri dahil olmak üzere günün her saati tüketiliyor.

Diyarbakır Ciğer Kebabı ayrıca 31.05.2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.