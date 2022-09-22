Diyarbakır Ciğer Kebabı malzemeleri neler, Diyarbakır ciğeri nasıl terbiye edilir? Diyarbakır ciğerine hangi baharat atılır?
DİYARBAKIR CİĞERİ NASIL TERBİYE EDİLİR?
Doğranmış ciğerleri geniş bir kaba alın. Ardından zeytinyağı katıp, iyice el yardımıyla karıştırın.
Ardından kaba ezilmiş sarımsak, kimyon, karabiber ve tuz ilave edin. Tüm malzemeleri yoğurur, gibi harmanlayın. Üzerini streçle kapatıp, buzdolabında 2 saat dinlendirilir.
DİYARBAKIR CİĞER KEBABI TARİFİ
1) Ciğerleri iyice yıkayıp, kuşbaşı şeklinde doğrayın.
2) İyice süzdüğünüz ciğeri, marine tarifiyle terbiye edin.
3) Marinesi tamamlanan ciğerleri çöp şişe geçirip, fırın tepsisine bırakın. Domates soğan ve biber de çöp şişe geçirseniz, birlikte tüketebilirsiniz.
4) Ciğer tepsisini 200° ısıtılmış fırına atıp 30 dk pişirin. Daha sonra fırını 250° getirip, 5 dakika daha pişirin.
5) Hazır olan Diyarbakır Ciğer Kebabı'nı lavaş, köz sebzeler veya bulgur pilavıyla servis edebilirsiniz.
Video Haberler
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
- Kaz dağları ve Madra Dağı'nın kültür envanteri artış var
- Her yaşa 1 enstrüman sığdırdı
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!
- Dolarda yeni zirve!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı