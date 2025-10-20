Sürdüğü araçta 80 milyonluk uyuşturucu yakalanan şüpheli: 'Arkadaşımı kıramadım'

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TIR sürücüsü C.Ş.’nin (42) kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda TIR'ı takibe alan polis, aracın önünü keserek durdurdu.

TIR'da yapılan aramada narkotik dedektör köpeği valizlere tepki verdi. 3 valizi çıkaran polis, içerisinden 55 kilogram skunk ele geçirdi. Yaklaşık 80 milyon lira piyasa değeri olan uyuşturucu ile ilgili C.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"ARKADAŞIMI KIRAMADIM"

Şüpheli C.Ş.’nin ifadesinde "Arkadaşımın valizler, ’Adana’ya götürür müsün’ diye rica etti. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Uyuşturucuların benimle alakası yok" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.