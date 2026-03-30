Sürenin uzatılacağı iddia edilmişti: İçişleri Bakanlığı 'APP plakalar' için son noktayı koydu

Edinilen bilgiye göre, trafik mevzuatında yapılan son düzenlemelerle birlikte sahte ve usulsüz plaka kullanımına karşı denetimler sıkılaştırılıyor. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılan ayrıntılarda, plaka standartları ve teknik donanımlara ilişkin kritik maddeler öne çıktı.

Bakanlık kaynakları, 1 Nisan tarihinden itibaren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılmamış ve gerekli güvenlik standartlarını (mühür, QR kod vb.) taşımayan "sahte plaka" kullananlara yönelik cezai işlemlerin kesin olarak başlatılacağını bildirdi.

CEZASI 140 BİN TL

Söz konusu ihlali gerçekleştiren araç sahiplerine 140 bin TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

Yetkililer, bu konuda herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

TŞOF ONAYLI HATALI BASIMLAR MUAF TUTULACAK

Düzenleme kapsamında, TŞOF tarafından basılmış ancak basım hatası bulunan plakalar için bir istisna getirildi. Hatalı basılmış olsa dahi federasyon onaylı olan plakalar için cezai işlem uygulanmayacak.

Bu durumdaki plaka sahiplerinin, belirlenen süreç içerisinde plakalarını standartlara uygun olanlarla değiştirmeleri sağlanacak.

MULTİMEDYA VE SES SİSTEMLERİNE YENİ DÜZENLEME YOLDA

Araçlarda sonradan yapılan teknik değişiklikler ve donanımlara ilişkin de çalışmalar devam ediyor.

Araç içerisindeki multimedya ekranları ile hoparlör ve ses sistemlerine yönelik teknik standartların, önümüzdeki dönemde yayımlanacak yeni bir yönetmelikle netlik kazanacağı öğrenildi. Söz konusu yönetmelik yayımlanana kadar bu ekipmanlarla ilgili mevcut mevzuat hükümlerinin geçerli olacağı belirtildi.

Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına plakalarını kontrol etmeleri ve standart dışı uygulamalardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bugün sabah saatlerinde, iktidara yakın gazetelerde, APP plakasının değiştirilmesi için son tarihin 1 Ocak 2027'ye uzatılacağı iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması ile iddialar yalanlanmış oldu. 1 Nisan itibarıyla sahte plaka (APP plaka) kullananlara yönelik cezai işlemin kesin olarak uygulanacağı bildirildi.