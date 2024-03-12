Sürücü kursu işletmeciliği yapan belediye başkan adayı seçim otobüsünü de kendisi kullanıyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Demokratik Sol Parti (DSP) Belediye başkan adayı Betül Sarıkurt (42), propaganda çalışmalarında seçim otobüsünü kendisi kullanıp, anonslarını da kendisi yapıyor.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:27
Sürücü kursu işletmeciliği yapan belediye başkan adayı seçim otobüsünü de kendisi kullanıyor
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DSP, 31 Mart seçimlerinde Marmaraereğlisi'nde belediye başkan adayı olarak evli ve 3 çocuk annesi Betül Sarıkurt'u aday gösterdi. 10 yıl önce siyasete başlayan ve ilçede belediye meclis üyeliği de yapan Sarıkurt, propaganda çalışmalarında seçim otobüsünü kendisi kullanıyor.

Çorlu ilçesinde sürücü kursu işletmeciliği yapan Betül Sarıkurt, sabah saatlerinde seçim bürosunda günün programını yaptıktan sonra parti amblemi ve seçim sloganları ile kapladığı otobüsün direksiyon başına geçiyor. İlçenin cadde ve sokaklarını otobüsü ile gezen Sarıkurt, otobüsten seçim vaatlerini de anonsla kendisi yapıyor.

"KADIN HER ŞEYİ YAPAR"

Betül Sarıkurt, "Kadınlar için hiçbir şey zor olmuyor. Dolayısıyla biz her şeyin üstesinden geliriz. Otobüsümüzü kullanıyoruz, anonslarımızı yapıyoruz, çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kısmet olduğunda belediyede görev alırsak, görevimizin üstesinden geliriz" dedi.

Yıllardır ağır vasıta araç kullandığını belirten Betül Sarıkurt, "Başkan adayı kadının seçim otobüsünü kendisinin kullandığını görenler zaman zaman şaşırıyor. Çoğu insanlar beni uzun yıllardır tanıdığı için onlar şaşırmıyor, hoşlarına gidiyor. İlk defa görenler çok şaşkınlıkla, hatta hayranlıkla bakıyorlar. Özellikle kadınların muazzam bir teveccühü var. Kadın her şeyi rahatlıkla başardığını ispat oluyoruz böylelikle" dedi.

Seçim çalışmalarını otobüs ile yapma konusunda önce 'yapabilir miyim' diye heyecan yaşadığını söyleyen Betül Sarıkurt, "Fakat çok eğlenceli oldu. Gün içerisinde insanlar, 'Betül ne zaman geçecek? Ne zaman gelecek acaba' diyorlar.

Gelirken de eğer esnaflar dükkanların önüne çıkıyorlar, vatandaşlar camlara çıkıyorlar, kahvehanedekiler dışarıya çıkıyor Betül geçecek ne diyecek diye. Bu durum beni mutlu kılıyor. Belediye seçimleri bittikten sonra, bizler de muvaffak olduktan sonra belediye aracıyla da bu durumu sürekli devam ettirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.


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