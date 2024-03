CHP’nin Mamak Belediye başkan adayı Şahin duyurdu: ‘13 yıldır bekliyor’

Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:27

Güncelleme: 11.03.2024 - 15:27

CHP’nin Mamak Belediye başkan adayı Veli Gündüz Şahin, sosyal medya hesabından “İlk işimiz 13 yıldır bekleyen Kızılca Oto Sanayi Projesini hayata geçirmek olacak!” açıklamasıyla videolu paylaşım yaptı. Videoda sanayinin yapılacağı alana giderek projeye ilişkin konuşan Şahin, “Yıllardır bekleyen Kızılca köyündeki sanayi projesi dediğimiz alanlar buralar. 13 yıldır atıl bir şekilde bekliyor. 25 yıldır da biz görevde yokuz. İlk işimiz burası olacak. Mamak'ın 25 yıl daha bekleyecek gücü kalmadı. Hep sözde, renkli animasyonlarda anlatılıp duruyor. Öyle değil. İşin gerçeği burası” dedi.

30 BİN YURTTAŞA İŞ İMKANI SAĞLAYACAK

2 milyon 600 bin metrekarelik bir alanın boş durduğunu ve projenin yaşama geçirilmesiyle 30 bin yurttaşa iş imkanı sağlanacağını vurgulayan Şahin, “İstihdamın yaratılması için bir an önce faaliyete geçebilecek yerler buralar. Burası yapıldığında çevreye kalkınma ve hizmet gelecek. Mamak kalkınacak. Biz geldiğimizde burayı bir an önce faaliyete geçireceğiz. İlçemize büyük katkı verecek, iş gücü olacak, istihdam çıkacak sanayiyi bir an önce hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.