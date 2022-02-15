Sürücülerin 'yasak yol' inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi: 'Trafik polisleri ceza yazmaktan bıktı'

15 Şubat 2022 Salı, 16:00

Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi’nde 699 Sokak’tan Gazi Bulvarı yan yola bağlanmak için kullanılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yolun bulvar çıkış yönüne karşılıklı ’girişi olmayan yol’ levhası koyuldu. Yıllardır bu yolu kullanarak kısa yoldan bulvara çıkan esnaf ise alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Daha önce çok sayıda sürücüye ceza yazılan yolu onlarca sürücü kullanmaya devam ettiği görüldü. Zaman zaman araçların karşı karşıya geldiği yolda, araçların ilerlemekte zorlandığı da görüldü.

"TRAFİK POLİSLERİ CEZA YAZMAKTAN BIKTI"

Kural dinlemeyen sürücülere isyan eden nakliyeci Ahmet Uyankaya, “Buranın yasak olduğunu herkes biliyor, bildiği halde geçiyor. Gördüğünüz gibi geçmeye devam ediyorlar. Buraya kamera konulması lazım. Bakın yine geçiyor. Burada 3 tane yasak levhası var. Tek yön olduğu halde görüyor, yine geçiyor. Akşam saatlerinde burada trafik sıkışıyor. Oradan gelen geçemiyor. Burada park yapanlar var, bu da yasak. Esnafın yukarıda geçiş yolu var. Buradan neden geçiyor? Trafik polisleri ceza yazmaktan bıktı. Ama anlamıyorlar. Trafik polislerinin her zaman burada nöbetçi olacak hali yok. Kamerasız olmaz” dedi.





Yolda çok sayıda kaza olduğunu belirten Uyankaya, “Kaza sonrasında kavgalar da oluyor. Bağırıp, çağırıyorlar. Yarısının tamponu kopuyor. Buraya kapan kuramıyorlar sanırım. Kapan konulsa giremezler” sözlerine yer verdi.