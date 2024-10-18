Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı: 1 yaralı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 14:25

Güncelleme: 18.10.2024 - 14:26

Feci kaza eski Nurdağı Gaziantep yolu Cerityeniyapan mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tek şeritli yolda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu boş araziye uçtu. Yaşanan kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yaralı 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, tek şeritli yolda sık sık kaza yaşandığını ve bu yüzden bu yola ölüm yolu denildiğini belirten vatandaşlar yolun bir an önce yapılmasını istedi.