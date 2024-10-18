Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı: 1 yaralı
Gaziantep’te bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Feci kaza eski Nurdağı Gaziantep yolu Cerityeniyapan mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, tek şeritli yolda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu boş araziye uçtu. Yaşanan kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Yaralı 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, tek şeritli yolda sık sık kaza yaşandığını ve bu yüzden bu yola ölüm yolu denildiğini belirten vatandaşlar yolun bir an önce yapılmasını istedi.
Etiketler: #gaziantep
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Yolcu otobüsü devrildi!
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- En 'güvenilmez' kurumlar belli oldu!
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama
- Bakanlık hastalarla doktorları karşı karşıya getirdi