Süs havuzuna düşen çocuk 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Şırnak’ta 21 Ağustos’ta bir park içerisinde bulunan süs havuzunun içerisine düşen 2 yaşındaki çocuk, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:11
Süs havuzuna düşen çocuk 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Edinilen bilgilere göre Şırnak'taailesiyle birlikte merkez Sanat Sokağı’nda bulunan bir parka gelen Kerem Asaf A. (2), dengesini kaybederek parkta bulunan süs havuzuna düştü.

Kerem Asaf, ailesi ve park içerisinde bulunan yurttaşlar tarafından düştüğü havuzdan çıkarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile birlikte olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Asaf, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alınan Asaf, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


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