Süs havuzuna düşen çocuk 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Şırnak’ta 21 Ağustos’ta bir park içerisinde bulunan süs havuzunun içerisine düşen 2 yaşındaki çocuk, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgilere göre Şırnak'taailesiyle birlikte merkez Sanat Sokağı’nda bulunan bir parka gelen Kerem Asaf A. (2), dengesini kaybederek parkta bulunan süs havuzuna düştü.
Kerem Asaf, ailesi ve park içerisinde bulunan yurttaşlar tarafından düştüğü havuzdan çıkarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile birlikte olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Asaf, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alınan Asaf, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Jandarma’da neler oluyor
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- ‘Nah kalkınırsınız’
- İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- Erdoğan'a flaş yanıt: 'Alpay Özalan denen organizma...'
- AVM gibi hastane!
- 'Yerde milletvekilinin kanı var...'
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- Narin'i arama çalışmalarında yeni gelişme