Susurluk’ta göçmen operasyonu: 17 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltında
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde düzenlenen operasyonda, Avrupa’ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında 4 organizatör gözaltına alındı.
Yetkililer, il genelindeki kıyı şeridini kullanarak Avrupa’ya kaçak geçiş yapmak isteyen göçmenlerin iki araca yüklenmiş olduğunu tespit etti.
Araçlar ve şahısların eşyalarında yapılan aramalarda, 1 adet şişme bot, 1 adet bot motoru, 17 adet can yeleği, 5 adet el pompası, 39 litre benzin ve 4 adet bot tahtası ele geçirildi.
Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edileceği, gözaltına alınan organizatörlerin ise yasal işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: #Balıkesir
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