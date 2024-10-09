Susurluk’ta göçmen operasyonu: 17 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltında

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde düzenlenen operasyonda, Avrupa’ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında 4 organizatör gözaltına alındı.

Susurluk’ta göçmen operasyonu: 17 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltında
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:27

Yetkililer, il genelindeki kıyı şeridini kullanarak Avrupa’ya kaçak geçiş yapmak isteyen göçmenlerin iki araca yüklenmiş olduğunu tespit etti.

Araçlar ve şahısların eşyalarında yapılan aramalarda, 1 adet şişme bot, 1 adet bot motoru, 17 adet can yeleği, 5 adet el pompası, 39 litre benzin ve 4 adet bot tahtası ele geçirildi.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edileceği, gözaltına alınan organizatörlerin ise yasal işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Balıkesir

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