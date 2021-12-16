Süt Üreticileri, son iki aydır zararına üretim yaptıklarına dikkat çekti

16 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSÜMB) Başkanı Tevfik Keskin, dün Ankara’da basın toplantısı düzenleyerek üreticilerin sorunlarını anlattı. Son iki aydır zararına üretim yaptıklarına dikkat çeken Keskin, kendilerinden 4.70 TL’ye alınan sütün markette 13 TL’nin üzerinde fiyatlarla satıldığını vurguladı ve “Biz zararına üretiyoruz. Peki bu süt nasıl bir işlem görüyor da bu fiyatlarla tüketiciye sunuluyor” diye sordu.

AFGANLAR ÇALIŞIYOR

Birlik kurulmadan önce sütün üretildiği yerinden alındığını ve soğutma maliyetlerinin firmalarca karşılandığını belirten Keskin, “Şimdi sanayici bu işten kurtuldu, sorumluluğu bize verdi. Ancak bu maliyet, süt fiyatının içine yediriliyor. Açıklanan fiyat 4.70 TL. Soğutma maliyetini çıkarınca üreticiye bu fiyatı veremiyoruz. Üreticiyle biz karşı karşıya kalıyoruz” dedi. Keskin, zararına yapılan üretimin yanı sıra üreticilerin süt paralarını en erken 45 gün sonra aldığını, buna litre başına en az 20 kuruşluk soğutma maliyeti kaybı da eklenince düştükleri durumun daha kolay anlaşılabileceğini söyledi. Bu tür nedenlerle süt fiyatının 4.70 TL belirlenmesinin ardından yalnızca maliyetlerinin 5.28 TL’ye yükseldiğini anlatan Keskin, yeni yılda fiyatların yeniden belirlenmesini isteyeceklerini söyledi. Zararına üretimin sürmesi durumunda süt hayvanlarının kesime gönderilme riskinin artacağını, taşrada sosyal dengenin bozulacağını anımsatan Keskin, “Biz üretici-sanayici-tüketci arasında adaletli bir çizgi istiyoruz” diye konuştu. Hak ettikleri toplumsal değeri görmemeleri nedeniyle üreticilerin azaldığını, sektörde yüzde 80-90 düzeyinde Afganların çalıştığını da ifade eden Keskin, ayrıca üreticiden alınan sütte litre başına yüzde 3.5 oranında yağ istendiğini belirterek şöyle devam etti:

"BORSA İSTİYORUZ"

“Bugün süt paketlerinde yağ oranının daha düşük olduğunu görüyoruz. Sanayici buradan da kazanıyor. Oysa yem fiyatları sadece artıyor. Maliyeti karşılamakta zorlanıyoruz. Fiyat belirlendikten sonra yem fiyatlarına beş kez zam yapıldı. Torbası 250 TL şu an. Parasını ödersen 250 TL. Diyelim ki 45 gün sonra süt parası alınca ödeyeceksin. O zaman zamlı fiyattan ödüyoruz. Süt borsası istiyoruz, girdilere göre süt fiyatı belirlensin.” Yine çalışmaları hakkında da bilgi veren Keskin, sertifikalı üretim için çalışma başlattıklarını açıkladı.