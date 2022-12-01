Süt ürünleriyle ilgili yeni düzenleme: Hepsi yasaklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Türk Gıda Kodeksi (TGK) Fermente Süt Ürünleri Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Fermente süt ürünlerinin etiketindeki 'köy', 'ev', 'geleneksel çiftlik' ve 'yüzde 100' gibi ifadeler yasaklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin 16 Şubat 2009 tarihli sayısında yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nin, ihtiyaçlar doğrultusunda revize edildiği belirtildi.
Fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerinin belirlendiği kaydedilerek, "Tebliğde yapılan revizyonla kefir ürününün tanımı yeniden düzenlenmiştir. Ülkemize özgü bir ürün olan süzme yoğurdun ayrıca tanımı yapılarak, ürüne dair kriterler belirlenmiştir. Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü için yeni hükümler eklenerek, ürüne ait kriterler belirlenmiştir. Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken; bu oran yüzde 0,8'e düşürülmüştür" denildi.
'AROMA VERİCİLERİN KULLANIMI YASAKLANMIŞTIR'
Ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağının hükme bağlandığı aktarılan açıklamada, "Üretilecek ürünlerde birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması durumunda, sütün elde edildiği hayvan türlerinin adlarının, etikette belirtilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tebliğde yapılan yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı yasaklanmıştır. Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde 'köy', 'ev', 'geleneksel çiftlik' ve 'yüzde 100' gibi ifadelerin yer almayacağı hususuna yönelik düzenleme yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçiş süreci tanındığı belirtildi. Yapılan düzenlemenin amacı ise Avrupa Birliği'ne uyumun yanında, taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesini sağlamak olarak açıklandı. (DHA)
Video Haberler
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakın baronlar nasıl kurtarılıyor
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt
- 'Kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından...'
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu
- Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' açıklaması
- Endişelendiren açıklama: 'Virüsler birbiriyle karıştı'
- Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstan'dan açıklama
- ‘Sahte doktor’ Ayşe’nin babası sert konuştu
- Katil 12 maktul 13 yaşında!
- Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı