Suyu yükselen derede can pazarı

22 Eylül 2022 Perşembe, 16:17

Bursa’da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yükselen yağmur sularını izlerken dengesini kaybeden Menderes Kahveci (52) dengesini kaybederek dereye düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra incir ağacının dalına tutunarak kurtulan Kahveci, ne yapacağını şaşırdı.

Yurttaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, esnaftan bulduğu ip ve merdiveni sarkıtarak Kahveci’yi kurtarmaya çalıştı.

Telaşlanan Kahveci, ipi tutarak uzatılan merdivenden tırmandı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadığını belirten Kahcevi, 112 ekiplerine teslim edildi.