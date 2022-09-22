Suyu yükselen derede can pazarı
Bursa’da aniden bastıran sağanakla birlikte derelerin suyu yükseldi. Yükselen sulara baktığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Menderes Kahveci (52), incir ağacının dallarına tutunarak hayatta kaldı. Polis ekiplerinin uzattığı urgan ve merdivenle yukarı çekilen Kahveci, sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.
Bursa’da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yükselen yağmur sularını izlerken dengesini kaybeden Menderes Kahveci (52) dengesini kaybederek dereye düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra incir ağacının dalına tutunarak kurtulan Kahveci, ne yapacağını şaşırdı.
Yurttaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, esnaftan bulduğu ip ve merdiveni sarkıtarak Kahveci’yi kurtarmaya çalıştı.
Telaşlanan Kahveci, ipi tutarak uzatılan merdivenden tırmandı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadığını belirten Kahcevi, 112 ekiplerine teslim edildi.
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