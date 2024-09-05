T24'e siber saldırı: Erdoğan paylaşımı dikkat çekti

5 Eylül 2024 Perşembe sabahı, T24'ün editör paneline yapılan siber saldırı sonucu sahte bir metin yayına alındı. Hackerlar tarafından yayımlanan "Erdoğan gönderdiğiniz bitcoinin iki katını veriyor" başlıklı haber hızla kaldırıldı.

Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:17
T24'e siber saldırı: Erdoğan paylaşımı dikkat çekti
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T24'ten gelen açıklamaya göre, "5 Eylül 2024 Perşembe sabahı, T24 editör paneline sızan hackerlar, yazarımız Hasan Cemal'in imzasıyla "Erdoğan gönderdiğiniz bitcoinin iki katını veriyor" şeklinde sahte bir metni yayına aldılar. Yayından kaldırılan sahte içerik nedeniyle güvenlik önlemlerinin kapsamlı bir incelemeye alındığını paylaşır, özür dileriz" dedi.


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