T24'e siber saldırı: Erdoğan paylaşımı dikkat çekti

Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:17

Güncelleme: 05.09.2024 - 11:46

T24'ten gelen açıklamaya göre, "5 Eylül 2024 Perşembe sabahı, T24 editör paneline sızan hackerlar, yazarımız Hasan Cemal'in imzasıyla "Erdoğan gönderdiğiniz bitcoinin iki katını veriyor" şeklinde sahte bir metni yayına aldılar. Yayından kaldırılan sahte içerik nedeniyle güvenlik önlemlerinin kapsamlı bir incelemeye alındığını paylaşır, özür dileriz" dedi.