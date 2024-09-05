T24'e siber saldırı: Erdoğan paylaşımı dikkat çekti
5 Eylül 2024 Perşembe sabahı, T24'ün editör paneline yapılan siber saldırı sonucu sahte bir metin yayına alındı. Hackerlar tarafından yayımlanan "Erdoğan gönderdiğiniz bitcoinin iki katını veriyor" başlıklı haber hızla kaldırıldı.
T24'ten gelen açıklamaya göre, "5 Eylül 2024 Perşembe sabahı, T24 editör paneline sızan hackerlar, yazarımız Hasan Cemal'in imzasıyla "Erdoğan gönderdiğiniz bitcoinin iki katını veriyor" şeklinde sahte bir metni yayına aldılar. Yayından kaldırılan sahte içerik nedeniyle güvenlik önlemlerinin kapsamlı bir incelemeye alındığını paylaşır, özür dileriz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Araştırma şirketi son anketini açıkladı!
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
- İşte güncel oranlar…
- Birçok ünlü ismin katılacağı düğünden ilk kareler
- CHP'den tek ismi önerdi
- 'Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz!'
- Kimlikleri tespit edildi: 2 kişi gözaltına alındı!
- Kaçak villanın yıkımına Bakanlık engeli